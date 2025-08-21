Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщил, что обязательные для предустановки приложения интегрируют на этапе прошивки и заводской подготовки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Смартфоны и планшеты, которые продаются в России, не будут вскрываться ради установки Max или иных обязательных для предустановки приложений, поскольку они интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Ранее в ряде Telegram-каналов стала появляться информация, что все ввозимые в РФ смартфоны и планшеты для предустановки мессенджера Max будут вскрываться до момента продажи.

"Никаких неудобств для покупателей не будет. Смартфоны и планшеты не будут вскрываться ради установки Max или других программ - все приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки. А покупатель по-прежнему получает новый гаджет в запечатанной коробке", - сказал депутат.