Этот ядерный реактор стал 250-м по счету за всю историю российской атомной отрасли

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Росатом приступил к одному из важнейших этапов работ для АЭС "Аккую" (Турция) - финальной сборке реактора для четвертого энергоблока станции. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Контрольная сборка корпуса реактора ВВЭР-1200 для четвертого энергоблока АЭС "Аккую" началась на заводе "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома). Этот ядерный реактор стал 250-м по счету за всю историю российской атомной отрасли, отмечается в сообщении. Контрольная сборка - это финальный этап трехлетнего цикла изготовления реакторной установки. Сперва корпус реактора устанавливают вертикально в специальный стенд-кессон. Затем изделие собирают: в корпус, как в матрешку, опускают 12-метровую внутрикорпусную шахту, куда уже на станции загрузят ядерное топливо, выгородку и блок защитных труб. Всего - более 100 элементов. Общий вес реактора в сборе составит около 600 тонн. Когда все будет загружено, специалисты с помощью лазера проведут метрологические замеры, чтобы убедиться в том, что все оборудование расположено правильно и будет стабильно работать на протяжении всего срока службы, предусмотренного проектом.

"Контрольная сборка "ядерной матрешки" позволяет инженерам убедиться, что все узлы и элементы реактора расположены точно вплоть до одной тысячной миллиметра. Эта работа подтверждает готовность реактора к работе на срок минимум 60 лет и упрощает его монтаж на площадке строительства АЭС. Успешная контрольная сборка служит глобальным маркером качества: она подтверждает, что отечественные стандарты проектирования и производства являются лучшими в мире и формируют надежную основу долгосрочной энергетической безопасности", - приводятся слова главы завода "Атоммаш" Максима Жидкова.

АЭС "Аккую" сооружается по российскому проекту в турецкой провинции Мерсин. На сегодняшний день это одна из двух крупнейших атомных строек мира по объему генерирующих мощностей, сооружаемых одновременно на одной площадке. Вторая мегастройка - четырехблочная АЭС "Эд-Дабаа" - реализуется в Египте также при участии Росатома. Первая в Турецкой Республике АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1200 мВт каждый. Расчетный срок службы АЭС - 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Планируется, что после ввода в эксплуатацию АЭС будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт⋅ч в год и покрывать до 10 % потребности республики в электроэнергии.