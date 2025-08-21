В прессе и в аэропорту Внуково нет информации о задержках багажа, отметил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ситуация с недоставкой багажа пассажиров авиакомпанией Turkish Airlines на рейсах в Россию улучшается, Минтранс РФ видит положительные тенденции, сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин.

По его словам, в отношении турецкой авиакомпании никаких мер сейчас принимать не планируется. "Мы в диалоге [с Турцией], поэтому ситуация исправляется, положительные тенденции есть", - сказал он.

Потешкин отметил, что в прессе и в аэропорту Внуково нет информации о задержках багажа. "Буквально сегодня мы продолжили свой диалог с властями Турции. Те рекомендации, которые мы давали, - они частично учтены, частично турецкая сторона ждет от нас определенных действий, которые мы прямо в ближайшее время сделаем. Но тенденции есть - они перестали недовозить багаж, все пассажиры летят с багажом", - добавил замминистра.

Ранее Потешкин заявлял, что Минтранс проводит консультации с авиавластями Турции с участием авиакомпании Turkish Airlines по проблеме с недоставкой части багажа пассажиров на рейсах в РФ. Авиавласти Турции заверяли, что ситуация будет исправлена. Минтранс РФ, Росавиация и аэропорт Внуково держат ситуацию на контроле.