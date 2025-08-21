Саратовская область получит 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей

В регионе сформируют программу улучшения качества водоснабжения и водоотведения на несколько лет

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей получит Саратовская области на модернизацию коммунальных сетей в крупных населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"Саратовская область получит более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в городах. Региону в рамках штаба, возглавляемого заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, одобрена заявка на получение специального казначейского кредита", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Благодаря этим средствам в регионе сформируют программу, рассчитанную на несколько лет. Она позволит улучшить качество водоснабжения и водоотведения для 650 тыс. человек. По словам Бусаргина, в программу включат 17 крупных населенных пунктов, среди которых Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск.

В городах планируют заменить 67 км водопроводных и 19 км канализационных сетей, а также провести ремонт центральных коллекторов. Как отметил губернатор, многие из этих коммуникаций не менялись десятилетиями.