МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Москвич" продал 24 автомобиля новой модели "Москвич-8" с момента старта продаж 22 июля 2025 года, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Продажи "Москвича 8" идут в соответствии с установленным планом. На данный момент реализовано 24 единицы данной модели", - сказали в пресс-службе.

Новая модель представляет собой семиместный кроссовер. Машина оснащена двигателем мощностью 174 лошадиных сил и роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Цена автомобиля начинается от 2,98 млн рублей.