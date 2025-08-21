К работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции приступили три новых специалиста

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) успешно состоялась на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.

"На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Три новых специалиста, вошедших в 30-й состав <...>, приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении. В пресс-службе станции уточнили, что безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.