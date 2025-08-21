Эти средства будут направлены на проекты по модернизации ЖКХ и комплексное развитие территорий

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Казначейские инфраструктурные кредиты (КИК) на сумму порядка 40 млрд рублей одобрены на развитие Дальнего Востока и Арктики, говорится в Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Одобрены заявки регионов на казначейские инфраструктурные кредиты на сумму порядка 40 млрд рублей. Средства будут направлены на проекты по модернизации ЖКХ, а также по комплексному развитию Дальнего Востока и Арктики", - отметил Хуснуллин.

Таким образом, на сегодняшний день заявки на новые проекты за счет КИК одобрены для 38 регионов на общую сумму 146 млрд рублей.

"Работы впереди предстоит много, задачи стоят масштабные, и терять темпы работ нельзя. От оперативности региональных команд теперь зависит, как быстро люди увидят конкретные результаты этой работы", - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, на заседании штаба было одобрено распределение субсидий регионам на развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения на 2026-2028 годы в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".