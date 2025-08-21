Речь идет об использовании беспилотников в разных средах - в воздухе, на земле и в воде, отметил замглавы министерства Василий Шпак

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ведомства обсуждают возможность в 2026 году внести изменения в нацпроект по беспилотным авиасистемам, предполагающие поддержку производства и использования беспилотников не только в воздухе, но и на суше и в воздухе, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак на пресс-конференции в ТАСС.

"Понятно, что меры поддержки будут развиваться, и мы уже с коллегами договорились, что со следующего года будем вносить изменения в национальный проект с тем, чтобы делать его мультисредным, а значит, мультимодальным с точки зрения оказания услуг", - сказал он. "Например, из порта в порт это приехало на беспилотном судне, а из порта уже до точки полетело или где-то поехало, а потом полетело", - пояснил он.

Шпак уточнил журналистам, что речь идет об использовании беспилотников в разных средах - в воздухе, на земле и в воде. По его словам, до конца года министерство будет подводить результаты разработки сценариев применения БАС в экономике. "Уже сегодня мы видим, что сценариев много, что дроны используются, и активно. Соответственно, если мы говорим про мультисредность, эти сценарии можно дополнять отдельными вариантами применения водных, наземных комплексов, но идеально, конечно, устроить именно такую мультисредную, мультимодальную возможность оказания комплексной услуги с использованием всех имеющихся автономных технологий", - пояснил он.

По словам Шпака, профильные ведомства эту идею поддерживают. "Мы сначала подведем итоги по нацпроекту до конца года. И, соответственно, в следующем году, если нас поддержит руководство, получим соответствующие поручения, в которых уже будут сроки, в рамках которых мы будем двигаться", - отметил он.