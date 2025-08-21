Индекс Мосбиржи упал до 2 883,5 пункта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг снизился на 1,95%, до 2 883,5 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 2,13%, до 1 131,85 пункта. Курс юаня вырос на 2 копейки до 11,17 рубля.

"На российском рынке акций в четверг инвесторы фиксировали прибыль, уровень 2 900 пунктов по индексу Мосбиржи не устоял. Причина в геополитической неопределенности - про договоренности о встрече на высшем уровне по линии Россия - Украина пока новостей нет", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"В лидерах роста на отечественных площадках к вечеру четверга оказались ценные бумаги "Полюса", поскольку их покупают как защитный актив в условиях коррекции из-за неопределенности вокруг возможных переговоров между президентами России и Украины", - отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В лидеры падения, по его словам, вышли акции ГК "Самолет" (-7,9%), так как Следственный комитет РФ провел обыски в компании по делу о мошенничестве.

Прогноз на 22 августа

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют в пятницу доллар на уровне 79-81 рубль, юань - 11,05-11,25 рубля.

Как считают в Freedom Finance Global, 22 августа индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2 850 - 2 950 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня: 80-83 рубля, 93-95 рублей и 11-11,5 рубля, соответственно.