Белый дом: США по-прежнему намерены повысить пошлины на товары из Индии

Вашингтон ранее объявил об увеличении пошлины на 25% из-за приобретения Нью-Дели российской нефти и нефтепродуктов

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. США по-прежнему планируют увеличить на 25% пошлины на импорт товаров из Индии в связи с закупками ею российской нефти. Об этом заявил старший советник американского президента по торговле и производству Питер Наварро.

"Я думаю, что это произойдет", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

США 6 августа объявили об увеличении пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Как ожидается, мера вступит в силу 27 августа. При этом после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.

Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности.

По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, Россия продолжает поставлять Индии нефть, уголь и нефтепродукты, видит потенциал в экспорте сжиженного природного газа, а доля расчетов в нацвалютах превысила 90%.