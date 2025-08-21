Заседание перенесли на 2 октября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отложил на октябрь рассмотрение банкротства по иску ПСБ к бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову. Это следует из постановления судьи.

"Судебное заседание отложено до 2 октября", - огласил решение судья.

Ранее ПСБ подал иск в Арбитражный суд Москвы о начале процедуры банкротства Тимура Иванова. По словам одного из его адвокатов Балуева, планы банка начать процедуру банкротства его подзащитного связаны с обеспечительными мерами, которые были наложены, в частности, на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова и членов его семьи.

Из-за ареста всего имущества и счетов кредит перестал обслуживаться. Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов, после расторжения брака и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. м. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн рублей, за счет которых был куплен дом в подмосковных Раздорах с участком.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении. 1 июля 2025 года Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу 100 млн рублей.