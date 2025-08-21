Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям отметил, что жители малых населенных пунктов должны получать необходимые товары рядом с домом

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член совета директоров АО "Почта России" Сергей Гаврилов считает разрешить почтовому оператору продажу безрецептурных лекарств в отделениях, где нет аптек, чтобы жители малых населенных пунктов могли получать необходимые товары рядом с домом. Об этом он заявил ТАСС по итогам заочного заседания Совета директоров "Почты России".

"На заседании совета директоров "Почты России" озвучены меры, которые, на мой взгляд, укрепят позиции национального почтового оператора и расширят спектр услуг "Почты России", - сказал он ТАСС по итогам заочного заседания компании. Перспективно было бы присвоить "Почте России" статус уполномоченного оператора трансграничной торговли, считает Гаврилов. "Еще одна задача - закрепление за компанией статуса уполномоченной организации по доставке почтовых сообщений в бумажной и электронной формах с интеграцией цифровых сервисов с порталом госуслуг. Отдельно считаю полезным разрешить продажу безрецептурных лекарств в отделениях, где нет аптек, чтобы жители малых населенных пунктов могли получать необходимые товары рядом с домом. Реализация этих мер при поддержке государства даст возможность работать в режиме самоокупаемости и расширять перечень услуг для населения и бизнеса", - отметил депутат.

Одним из приоритетов он назвал реструктуризацию кредиторской задолженности с участием федеральных органов власти, чтобы снизить ежегодные платежи и направить высвобожденные ресурсы на развитие сети и модернизацию инфраструктуры. "Также важно рассмотреть возможность докапитализации компании, в том числе за счёт средств Фонда национального благосостояния, для реализации инвестиционных проектов", - предложил парламентарий.

Необходимо скорректировать тарифы на универсальные услуги связи и возобновить господдержку доставки подписных изданий, чтобы сохранить доступность печатных СМИ в отдаленных регионах, убежден Гаврилов. "Важно снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда "Почты России", чтобы выровнять условия работы с другими крупными игроками рынка доставки", - считает он.

Сегодня совет директоров "Почты России" обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину для принятия оперативных в отношении деятельности "Почты России" мер, напомнил парламентарий. "Если принять в короткие сроки комплекс обозначенных мер, включая содействие государства в снижении долговой нагрузки, АО "Почта России" сможет работать в режиме самоокупаемости и реализовать инвестиционную программу по модернизации производственной базы", - заключил он.