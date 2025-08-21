Аграрии ожидали, что ЕК добьется снижения пошлин на импорт в США "вина, коньяка и другой алкогольной продукции", заявила Ассоциация европейских фермеров

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Новое торговое соглашение Евросоюза и США подрывает аграрный сектор Европы, особенно производство вин и коньячной продукции. С таким заявлением выступила Ассоциация европейских фермеров.

"Соглашение ЕС и США подрывает высококачественное европейское сельскохозяйственное производство", - говорится в заявлении. Аграрии ожидали, что Еврокомиссия добьется снижения пошлин на импорт в США "вина, коньяка и другой алкогольной продукции".

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что это соглашение создает "условия для сбалансированной трансатлантической торговли". По версии еврокомиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича, максимальная пошлина в размере 15% "ставит ЕС в "лучшее положение" по сравнению с остальными экспортерами в США. ЕС также обязался закупить у Соединенных Штатов энергоресурсы на $750 млрд, электронные чипы на $40 млрд и инвестировать в военное производство и стратегические сектора $600 млрд.