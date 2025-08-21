Наиболее близким к разработанному самолету является Boeing 787-9 Dreamliner

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") запатентовала широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС. В базовой версии вместимость самолета - 281 пассажир, также предусматривается укороченная и удлиненная версия.

"Изобретение относится к авиационной технике, а именно к конструкции широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). ШФДМС предназначен для перевозки пассажиров, багажа и дополнительной платной нагрузки на регулярных коммерческих рейсах. Самолеты семейства способны выполнять перелеты дальностью 13 600 км, 12 000 км и 10 300 км, в том числе над океанами и безориентирной местностью. Вместимость базового самолета семейства - 281 пассажиров в трехклассной компоновке. Также предусмотрены укороченная и удлиненная версии самолета вместимостью 240 и 320 мест в трехклассной компоновке соответственно", - отмечается в документе.

В частности, предусматривается создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета с применением полимерных композиционных материалов, обладающего повышенными технико-эксплуатационными характеристиками. Согласно документу, семейство самолетов состоит из трех членов - ШФДМС-500 с 236 местами, ШФДМС-600 вместимостью 281 пассажир и ШФДМС-700 с 320 местами.

"По эксплуатационным расходам на рейс базовый представитель семейства ШФДМС имеет преимущество перед основным конкурентом B787-9 в 3% по непосредственным эксплуатационным расходам и около 6% по прямым эксплуатационным расходам. По эксплуатационным расходам на кресло-километр ШФДМС-600 имеет 11-13% преимущество перед В787-9 по непосредственным эксплуатационным расходам и 15-17% по прямым эксплуатационным расходам", - отмечается в документе.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявлял, что требования к широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету прорабатываются, министерство совместно с заказчиками определяет облик авиасудов и требования по тяге двигателя. В июле 2025 года Алиханов сообщал, что Минпромторг планирует запустить в 2026 году несколько научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке широкофюзеляжного самолета, но называть сроки их появления пока преждевременно.