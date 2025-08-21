Для возведения самой станции и планирования ее долгосрочной эксплуатации необходимо инвестировать $14-15 млрд, заявил глава Росатома

АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Возведение первой в Казахстане АЭС, в строительстве которой участвует Росатом, потребует не менее $14-15 млрд. Это сказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналистке Акмарал Баталовой.

"На вчерашнем мероприятии глава агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев озвучил цифру объема инвестиций в размере $14-15 млрд. <...> Мы это подтверждаем и считаем, что это один из самых оптимальных вариантов соотношения цены и качества", - сказал Лихачев.

Глава Росатома отметил, что эти деньги необходимы не только для возведения самой АЭС, но и для планирования ее долгосрочной эксплуатации. Нужно уже сейчас думать о приходе нового поколения АЭС, отметил Лихачев. "Мы предлагаем Казахстану не только вместе построить АЭС, но и вместе шагнуть в четвертое поколение", - сказал он.

8 августа Казахстан и Россия дали старт строительству АЭС в республике. Церемония с участием гендиректора Росатома Алексея Лихачева и председателя агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева прошла близ поселка Улькен Алма-Атинской области республики.

Росатом в рамках возведения АЭС в поселке Улькен в Казахстане построит два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 - такие же, как на Нововоронежской АЭС (НВАЭС) и на строящейся в Турции станции "Аккую".

Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в 2024 году, большинство голосовавших поддержали возведение такой станции. Поселок Улькен, основанный в 1984 году, находится в Жамбылском районе Алма-Атинской области в 340 километрах от Алма-Аты. Поселок располагается на берегу озера Балхаш, воду из озера планируется использовать для охлаждения реакторов АЭС.