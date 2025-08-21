У Москвы с Пекином есть специальная дорожная карта по четвертому поколению АЭС, по замыканию ядерного топливного цикла, отметил глава Росатома

АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Россия, Казахстан и Китай "обречены на сотрудничество" в разных сферах, в том числе в сфере технологий. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналистке Акмарал Баталовой, посвященном строительству первой в Казахстане АЭС.

"Вам нужно четко понимать, что вы будете делать с отработанным топливом. Как украинцы складывать в ожидании, когда придут внуки и с этим разберутся, или запускать дополнительное производство, получая от этого выгоду и, самое главное, явно снижая экологическую нагрузку и на проект, и на страну. Мы такую работу сейчас активно ведем с КНР. У нас даже есть специальная дорожная карта по четвертому поколению [АЭС], по замыканию ядерного топливного цикла. И здесь можно складывать альянс на троих, мы к нему готовы. В хорошем смысле слова мы обречены на сотрудничество России, Казахстана и Китая не только в рамках внешней торговли, логистики, энергетики, но и в рамках технологий. Вот так мы географически расположены, что нам без этого сотрудничества никуда не деться ", - сказал Лихачев.

Об АЭС

8 августа Казахстан и Россия дали старт строительству АЭС в республике. Церемония с участием гендиректора Росатома Алексея Лихачева и председателя агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева прошла близ поселка Улькен Алма-Атинской области республики.

Росатом в рамках возведения АЭС в поселке Улькен в Казахстане построит два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 - такими же, как на Нововоронежской АЭС (НВАЭС) и на строящейся в Турции станции "Аккую".

Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в 2024 году, большинство голосовавших поддержали возведение такой станции. Поселок Улькен, основанный в 1984 году, находится в Жамбылском районе Алма-Атинской области в 340 километрах от Алма-Аты. Поселок располагается на берегу озера Балхаш, воду из озера планируется использовать для охлаждения реакторов АЭС.