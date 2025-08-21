Речь идет о 1 500 - 2 000 специалистов, заявил глава госкорпорации

АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Росатом будет готовить специалистов для работы на первой в Казахстане АЭС. Это сказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналистке Акмарал Баталовой.

"Речь идет о 1 500 - 2 000 специалистов именно для серьезной работы на АЭС. Подготовить их за 5-7 лет не представит никакого труда даже самому Казахстану. Но эта работа (подготовка специалистов - прим. ТАСС) будет частью наших обязательств. Соответствующая цифра будет прописана в контракте, и мы подготовим, в том числе и через бесплатные квоты в наших вузах, необходимое количество специалистов. Конечно, их потренируем на наших действующих блоках. Кто-то, может быть, будет отправлен на стажировку в Турцию, когда блок там будет уже действовать. Кто-то может стажироваться в Белоруссии", - сказал Лихачев.

Об АЭС

8 августа Казахстан и Россия дали старт строительству АЭС в республике. Церемония с участием гендиректора Росатома Алексея Лихачева и председателя агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева прошла близ поселка Улькен Алма-Атинской области республики.

Росатом в рамках возведения АЭС в поселке Улькен в Казахстане построит два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 - такие же, как на Нововоронежской АЭС (НВАЭС) и на строящейся в Турции станции "Аккую".

Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в 2024 году, большинство голосовавших поддержали возведение такой станции. Поселок Улькен, основанный в 1984 году, находится в Жамбылском районе Алма-Атинской области в 340 км от Алма-Аты. Поселок располагается на берегу озера Балхаш, воду из озера планируется использовать для охлаждения реакторов АЭС.