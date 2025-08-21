Рост утечек в компании связали с такими факторами, как "устаревшая и разнородная" IT-инфраструктура, "активное" использование внешних сервисов дистанционного обучения и облачных платформ, а также недостаточная осведомленность пользователей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Утечек персональных данных у вузов стало на 36% больше за январь - июнь 2025 года в сравнении с тем же периодом в 2024 году, сообщили ТАСС в системном интеграторе в информационной безопасности "Информзащита". При этом утечки у них происходят чаще не в этот период, а перед началом учебного года.

Рост утечек в компании связали с несколькими факторами. Это, например, "устаревшая и разнородная" IT-инфраструктура, "активное" использование внешних сервисов дистанционного обучения и облачных платформ, и недостаточная осведомленность пользователей.

Большинство атак на вузы происходят с целью получить доступ к персональным, финансовым данным - как сотрудников, так и обычных студентов. Далее данные продаются в дарквебе, используются для последующего мошенничества и вымогательства. Еще один вариант - дальнейшие атаки на партнеров вузов с помощью украденных сведений.

Вузы становятся "весьма привлекательными целями" из-за огромных массивов данных абитуриентов, обучающихся и работников, поясняют специалисты. Время же реакции вузов на киберинциденты остается критически высоким, подчеркнули в "Информзащите".