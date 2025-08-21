Источник газеты, близкий к правительству, подтвердил факт переговоров с Apple, однако уточнил, что договоренности пока нет

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Заблокированные на площадке App Store мобильные приложения российских банков и других организаций из РФ могут вернуться в ближайшее время. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники.

Как отметили в газете, власти, институты развития и бизнес из России ведут переговоры с американской компанией Apple о допуске российских магазинов приложений в App Store. В первую очередь речь идет о допуске RuStore. Источник "Известий", близкий к правительству, подтвердил факт обсуждения, однако уточнил, что договоренности пока нет.

Другой источник "Известий" сообщил, что представители Apple в ходе неформальных переговоров заявили Минцифры РФ о том, что не будут препятствовать размещению RuStore в магазине приложений App Store. Допуск RuStore в App Store стал предметом обсуждения во время контактов спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с американским бизнесом, добавил еще один собеседник газеты.