На Камчатке увеличили объем рыбной продукции, реализуемой по льготным ценам

В рамках проекта "Рыба Камчатская" стартовала продажа горбуши и кеты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа. /ТАСС/. Объем рыбной продукции в торговых точках-партнерах проекта "Рыба Камчатская" увеличен в 2,5 раза. Это стало возможным благодаря благоприятному хожу путины, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Благодаря договоренности краевого правительства с рыбохозяйственными предприятиями региона, объем лосося, поставляемого в торговые точки, в 2,5 раза превышает прошлогодний", - рассказали в правительстве Камчатки.

Там добавили, что в рамках проекта стартовала продажа горбуши и кеты. Жители региона могут приобрести свежемороженую продукцию по двум видам цен. Горбуша реализуется по цене 130 руб/кг (при наличии социальной карты 55 руб/кг), кета по цене 162 руб/кг (при наличии социальной карты 76 руб/кг). Всего приобрести рыбную продукцию по льготным ценам могут более 70 тыс. жителей региона - обладателей карты "Рыба Камчатская". В их числе - неработающие пенсионеры, многодетные семьи, граждане с инвалидностью, участники спецоперации и их близкие.

Проект "Рыба камчатская" инициирован властями региона в 2020 году, он предполагает снижение цены на ряд продукции для льготных категорий граждан и жителей края, имеющих социальные карты.