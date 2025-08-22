Это позволит "превратить субсидии из льготы, обремененной бюрократией, в реальный механизм защиты семейного бюджета", уверен председатель комитета ГД по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) должны предоставляться гражданам автоматически на основании данных о доходах, при этом соглашение о реструктуризации долга по ЖКУ не должно быть поводом для отказа в субсидии, а для семей с детьми и пожилых можно было бы снизить порог предоставления таких субсидий - с 22% расходов на услуги ЖКХ от семейного бюджета до 10-15%. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ").

"Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в России задумывались как инструмент защиты граждан. Если семья тратит на оплату ЖКУ больше установленного норматива расходов, она может рассчитывать на субсидию: в среднем по стране этот порог установлен на уровне 22% совокупного дохода, хотя в некоторых регионах он ниже. Особенно мера актуальна в условиях резкого подорожания платы за ЖКУ по стране, которое мы наблюдаем сейчас", - указал он.

Главное условие, которое сейчас превращает субсидию из меры поддержки в какой-то фильтр, - это задолженность, подчеркнул депутат. "Если у семьи есть долг за ЖКУ, подтвержденный решением суда и не погашенный или не охваченный соглашением о реструктуризации, субсидию прекращают. Если семья исполняет соглашение о реструктуризации долга, субсидия сохраняется. Но даже в этом случае на практике нередко возникают отказы. Получается замкнутый круг: помощь нужна именно в момент, когда платить нечем, но именно тогда семья теряет право на поддержку. Это лишает меру социального смысла", - считает парламентарий.

Другой слабый элемент - заявительный порядок, считает Гаврилов. "Чтобы получить субсидию, гражданин должен сам собрать документы, подтвердить доходы, доказать отсутствие долгов или наличие соглашения с управляющей компанией. Это требует времени и сил и часто приводит к отказам из-за формальных ошибок", - отметил депутат. Логично, чтобы назначение субсидии происходило автоматически: информация о доходах и начислениях уже есть у органов, которые администрируют соцвыплаты и взаимодействуют с поставщиками услуг, считает Гаврилов. "Соглашение о реструктуризации долга должно безусловно гарантировать сохранение субсидии: если семья признала долг и платит по плану, нет оснований лишать ее помощи. Наконец, федеральный порог нагрузки можно снизить для наиболее уязвимых групп - семей с детьми и пожилых людей, установив для них уровень не в 22%, а, например, в 10-15%", - пояснил Гаврилов.

В некоторых регионах уже опробованы схемы, когда субсидия идет напрямую поставщикам услуг - это снижает риски неправильного использования средств и избавляет людей от необходимости предоставлять квитанции, подчеркнул депутат. "Эти изменения позволили бы превратить субсидии из льготы, обремененной бюрократией, в реальный механизм защиты семейного бюджета", считает Гаврилов.