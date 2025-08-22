При этом средняя стоимость полиса снизилась, следует из данных исследования маркетплейса

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Значительный рост продаж онлайн-полисов ОСАГО наблюдается в крупных регионах России, в то время как их средняя стоимость снизилась. Об этом сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни" (материал есть в распоряжении ТАСС).

"Самый высокий прирост продаж зафиксирован в Москве и Московской области - 31% год к году. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продажи выросли на 30%. В Екатеринбурге и Свердловской области прирост составил 17%, в Казани и Республике Татарстан - 19%, в Новосибирске и области - 5%", - говорится в сообщении.

При этом средняя стоимость полиса снизилась во всех исследуемых регионах. Наибольшее падение цен отмечено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где стоимость составила 6 711 рублей, что на 10% ниже, чем в аналогичном периоде 2024 года. В Новосибирске и области средняя стоимость снизилась на 9% (7 956 рублей), в Казани и Республике Татарстан - на 8% (7 264 рублей), в Москве и МО - на 7% (6 957 рублей), в Екатеринбурге и Свердловской области - на 6% (5 433 рублей).

Исследование показало, что средний возраст застрахованных автомобилей в большинстве регионов также снизился. Наиболее заметная динамика в Казани и Республике Татарстан, где средний возраст автопарка уменьшился на 16%, до 11,1 года. В Новосибирске средний возраст остался неизменным - 17,2 года, что делает его регионом с самыми "взрослыми" машинами среди анализируемых.

Портрет водителей в регионах остается стабильным: преобладают мужчины (в среднем 65%), а средний возраст водителя составляет 41 год.

Самыми популярными марками и моделями, на которые оформляли полисы ОСАГО, оказались Hyundai Solaris в Екатеринбурге и Свердловской области, ВАЗ 2190 Granta в Казани и республике Татарстан, Toyota Corolla в Новосибирске и области, а также Kia Rio в Москве и МО и Санкт-Петербурге и ЛО.