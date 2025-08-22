Как сообщили в региональном правительстве, в первом полугодии 2025 года объем торговли увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Рост товарооборота между Приморьем и КНР в первом полугодии 2025 года составил почти 10% в сравнении с первым полугодием 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Удельный вес Китая во внешней торговле российского региона составляет более 70%. А торговый оборот Приморья с КНР за первую половину нынешнего года вырос почти на 10% в сравнении с таким же периодом 2024 года", - приводят в сообщении слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который провел рабочую встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян КНР Лян Хуэйлин.

На встрече обсуждалось развитие российско-китайских пунктов пропуска, увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок и повышение эффективности пограничного контроля. "Мы видим, как растет наш товаропоток, увеличиваются объемы грузоперевозок - за истекший период рост составил 14%. В этом году у нас открывается пункт пропуска Пограничный. Мы увидим его уже в новом виде, и через него будут проходить не 400 машин в сутки, как раньше, а 1,3 тыс.", - сказал Кожемяко.

Глава Приморья добавил, что самыми востребованными приморскими товарами в Китае являются рыба и морепродукты, продукция лесопромышленного комплекса, экологически чистые зерновые, на которые приходится почти половина всего объема экспорта в КНР. Кроме того, предприятия края экспортируют в Китай мед, мороженое, шоколад, мясную продукцию и другие товары. За прошлый год более 500 тыс. китайских туристов посетили Приморье.

Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток позволили приступить к реализации 41 проекта с китайскими инвестициями. Компания "Легендагро" из группы "Бэйдахуан" - приоритетный инвестор, который создает демонстрационный российско-китайский агропарк в бухте Суходол. Развивается сотрудничество с корпорацией "Лунцзян", направленное на строительство завода металлоконструкций в Приморском крае.