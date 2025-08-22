МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. После снижения ключевой ставки до 18% полная стоимость кредита наличными (ПСК) беззалоговых кредитов в период с 24 июля по 21 августа 2025 г. снизилась в шести банках из топ-20, в двух банках показатель вырос, еще у одного из игроков динамика была разнонаправленной. При этом ПСК кредитов с залогом снизилась в трех банках, еще в одном динамика была разнонаправленной, сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", за прошедший период средняя ПСК по беззалоговым кредитам наличными снизилась на 0,25 процентных пункта (п. п.), по залоговым - на 0,37 п. п.

По состоянию на 21 августа этого года показатель ПСК беззалогового кредита наличными в топ-20 превысил 34% годовых впервые с конца июля 2025 г. За неделю в период с 14 по 21 августа показатель вырос на 0,23 п. п., до 34,09% годовых, тогда как в три предыдущие недели показатель снижался. Незначительный рост произошел на фоне увеличения ПСК в одном из топ-20 банков, где предельная граница ПСК выросла с 34,84% до 42,78%. В настоящее время средняя минимальная граница ПСК по таким кредитам составляет 24,6%, средняя максимальная - 43,58%.

При этом, по данным пресс-службы "Финуслуг", залоговые кредиты традиционно "дешевле": в частности, средняя ПСК по кредитам наличными, обеспеченными залогом, на 6,3 п. п. ниже (27,76%). За неделю в период с 14 по 21 августа показатель снизился на 0,32 п. п. Средняя минимальная ПСК по таким кредитам в топ-20 составляет 23,57%, средняя максимальная - 31,94%.