Также имеются сервисные пункты для оперативного ремонта и снабжения расчетов на передовой, рассказали в ГК

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сеть сервисных центров для обслуживания разведывательных беспилотников Supercam создана в нескольких городах вблизи зоны проведения СВО. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ГК "Беспилотные системы".

"Техническую поддержку ГК "Беспилотные системы" оказывает всем подразделениям, куда поступают беспилотники Supercam. У нас развитая система сервисного обслуживания - начиная от главного сервисного центра на базе предприятия, и далее в нескольких других городах ближе к зоне СВО. Кроме того, имеются сервисные пункты и ремонтные мастерские для оперативного ремонта и снабжения расчетов на передовой", - рассказал собеседник ТАСС.

Также он подчеркнул, что "Беспилотные системы" проводят обучение операторов подразделений, в которых применяют Supercam. "Регулярно обновляем учебный курс во взаимодействии с Минобороны России - обобщаем опыт самых результативных расчетов и внедряем учебные модули по новым функциям, работе против систем РЭБ, организации сети наземных станций", - поделился представитель организации.

Ранее в ГК информировали, что страны постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российским разведывательным дронам Supercam. Аппараты предназначены для детальной разведки местности, выявления артиллерии, маршрутов передвижения личного состава, а также опорных пунктов противника.