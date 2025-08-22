"Купибилет": самый дорогой авиабилет летом был продан за 2,1 млн рублей

Стоимость перелета по маршруту Москва - Буэнос-Айрес достигла таких значений на пике спроса

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Самый дорогой авиабилет летом 2025 года был продан за 2,1 млн рублей на рейс Москва - Буэнос-Айрес, внутри России рекордная цена зафиксирована на перелет в Горно-Алтайск - 650,4 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет" (текст есть у ТАСС).

"Абсолютным лидером по высокой стоимости стал перелет по маршруту Москва - Буэнос-Айрес, который на пике спроса достигал стоимости в 2 145 063 руб. за один билет. Среди внутренних направлений самой значительной стоимостью отличился перелет в Горно-Алтайск, цена которого достигла 650 396 руб. В обоих случаях туристы выбирали бизнес-класс", - отмечают эксперты.

Минимальная стоимость перелета внутри России была зафиксирована на рейсе Москва - Мурманск (18 июня) - 1 275 рублей. Самый доступный по цене перелет за рубеж обошелся пассажиру в 2 463 рубля (9 июля из Москвы в Минск).

"Запрос на экзотику и дальнемагистральные перелеты в страны, не охваченные прямым сообщением, формирует совершенно космический ценник. <…> С другой стороны, мы видим рекордное падение стоимости на ряде внутренних и ближнезарубежных направлений. Это результат переизбытка предложения на высококонкурентных рынках и активного субсидирования авиаперевозок регионами РФ. Летом 2025 года разрыв между самым дорогим и самым дешевым билетом превысил 1 680 раз, что является серьезным показателем и сигнализирует о глубокой сегментации спроса", - отметили в сервисе.