АРХАНГЕЛЬСК, 22 августа. /ТАСС/. "Севералмаз" (входит в группу "Алроса") может начать добычу алмазов на новой алмазной трубке "Карпинского - 2" на месторождении им. Ломоносова в Архангельской области в 2027-2028 годы, но все будет зависеть от конъюнктуры рынка. Об этом сообщил ТАСС главный геолог "Севералмаза" Илья Зезин.

"В этом году во второй половине года, мы начали работы по проектированию, составлению технического проекта разработки трубки "Карпинского - 2". Если говорить про прогноз добычи, то, наверное, можно прогнозировать, что это будет 2027-2028 гг., но все будет зависеть от конъюнктуры рынка", - рассказал он.

Зезин отметил, что сейчас на трубке еще не выполнены вскрышные работы. По его словам, запасы трубки "Карпинского - 2" составляют больше 40 млн тонн руды.

Ранее "Алроса" сообщила, что запустила работы на алмазной трубке "Карпинского - 2" в Архангельской области.

О компании

"Севералмаз" входит в группу "Алроса", владеет лицензией на разработку месторождения им. М.В. Ломоносова, крупнейшего месторождения алмазов в Европе. Месторождение состоит из 6 кимберлитовых трубок, расположенных близко друг к другу и протянувшихся на 9,5 км с севера на юг: Архангельская,"Карпинского - 1", "Карпинского - 2", Ломоносова, Поморская и Пионерская. В настоящее время компания разрабатывает две южных кимберлитовых трубок: Архангельской (с 2003 г.) и Карпинского - 1 (с 2007 года).