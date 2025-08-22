"Севералмаз" обеспечен запасами алмазов более чем на 50 лет

Главный геолог компании Илья Зезин отметил, что пока не планируется запускать трубку Поморская из-за особого типа кимберлитов в ней с более низким содержанием карат алмазов на тонну

АРХАНГЕЛЬСК, 22 августа. /ТАСС/. "Севералмаз" (входит в группу "Алроса", владеет лицензией на разработку крупнейшего в Европе месторождения алмазов им. Ломоносова) обеспечен запасами более чем на 50 лет добычи алмазов. Об этом сообщил ТАСС главный геолог компании Илья Зезин.

"В норме, если ничего не происходит, то запасов хватит больше чем на 50 лет. То есть мы дорабатываем Архангельскую, Карпинскую-1, полностью есть готовая трубка Карпинского-2, трубка Пионерская гигантская, по запасам больше 58 миллионов тонн руды, и есть трубка Ломоносова. Поэтому объем достаточно большой", - сказал он.

При этом Зезин отметил, что пока не планируется запускать трубку Поморская из-за особого типа кимберлитов в ней с более низким содержанием карат алмазов на тонну. "Поэтому она в ближайшие, наверное, 50 лет не будет представлять промышленный интерес, и мы ее в нашей стратегии не учитываем не из-за конъюнктуры рынка, а именно по причине низких содержаний", - добавил он.

О компании

"Севералмаз" владеет лицензией на разработку месторождения им. М.В. Ломоносова, крупнейшего месторождения алмазов в Европе. Месторождение состоит из шести кимберлитовых трубок, расположенных близко друг к другу и протянувшихся на 9,5 км с севера на юг: Архангельская, Карпинского-1, Карпинского-2, Ломоносова, Поморская и Пионерская.

Компания ведет разработку двух южных кимберлитовых трубок: Архангельской (с 2003 года) и Карпинского-1 (с 2007 года).