Это связано с ремонтом на транзитном газопроводе Красный мост - Севкар - Берд

ЕРЕВАН, 22 августа. /ТАСС/. Поставка российского газа в Армению через территорию Грузии будет приостановлена на сутки из-за аварийно-восстановительных работ на газопроводе Красный мост - Севкар - Берд. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Газпром Армения".

В компании пояснили, что транзит природного газа будет остановлен с 06:00 22 августа до 06:00 23 августа.

При этом в "Газпром Армения" подчеркнули, что в указанный период снабжение потребителей продолжится в полном объеме благодаря использованию внутренних резервов, а также за счет дополнительных поставок газа из Ирана.