С сентября самолеты из республики начнут летать в Иркутск

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первый в истории рейс из Перми принял аэропорт Горно-Алтайск в Республике Алтай. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Турчак, самолет встретили традиционной водной аркой.

"Традиционной водной аркой встретили в аэропорту Горно-Алтайск первый в истории республики рейс из Перми. Новое направление открыла авиакомпания "ЮВТ Аэро". Рейс еженедельный, будет выполняться по пятницам. Время в пути - 2,5 часа", - написал Турчак.

Так, с учетом нового маршрута в аэропорту Горно-Алтайск открыто 12 направлений, с сентября самолеты начнут летать и в Иркутск. По словам Турчака, за первое полугодие 2025 года пассажиропоток в аэропорту составил 223 тыс. человек, что на 22% выше аналогичного периода прошлого года.

В 2024 году аэропорт Горно-Алтайск обслужил более 475 тыс. пассажиров, на 10,7% больше, чем в 2023 году. Правительство РФ присвоило международный статус аэропорту Горно-Алтайск в марте 2025 года. Позже Росавиация и аэропорт заключили соглашение о реконструкции аэродромной инфраструктуры. Ожидается, что к 2030 году обновленный аэропорт сможет принимать более 1,3 млн пассажиров в год. Ранее в аэропорту открыли новый терминал прилета для пассажиров внутренних линий.