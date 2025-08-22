ЦБ выпустит трехрублевую памятную серебряную монету, посвященную ВЭФ

На ее оборотной стороне расположены рельефные изображения вантового моста, птицы и эмблемы с надписью "Восточный экономический форум" и римской цифрой X на фоне неба и волн

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Банк России 25 августа выпустит в обращение памятную серебряную монету "X Восточный экономический форум". Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством "пруф". Тираж - 3 тыс. единиц.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения вантового моста, птицы и эмблемы с надписью "Восточный экономический форум" и римской цифрой X на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений неба и волн.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2025 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. Боковая поверхность монеты рифленая.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.