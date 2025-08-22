Запуск нового производственного объекта компанией "Эколаб" сможет увеличить выпуск лекарственных препаратов в два раза

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Эколаб" инвестировала около 500 млн рублей в расширение производства медицинской продукции в Электрогорске. В результате запуска нового производственного объекта компания сможет увеличить выпуск лекарственных препаратов в два раза, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В рамках инвестпроекта компания "Эколаб" ввела в эксплуатацию очередной производственный объект - это уже шестой цех компании по производству лекарственных препаратов и медицинской продукции. Объем инвестиций в расширение фармацевтического производства составил почти 500 млн рублей. На предприятии уже создано более 50 новых рабочих мест", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Как рассказали в министерстве, "Эколаб" производит диагностические препараты, иммуноферментные тест-системы и другие диагностические наборы, применяемые для диагностики заболеваний неинфекционной патологии. Также компания выпускает наборы для иммунологических и биохимических исследований и лекарственные препараты. В настоящее время на ее предприятиях производится более 400 наименований продукции. Увеличение мощностей по выпуску лекарственных препаратов позволит компании в два раза нарастить производственные мощности, включая выпуск препаратов в форме гелей и капсул.

В пресс-службе добавили, что производство располагается в Электрогорске.