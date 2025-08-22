Она должна начать работу в 2029 году

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер дал старт строительству золотоизвлекательной фабрики "Салдинской золоторудной компании" (входит в "Полиметалл"). Фабрика рассчитана на переработку 3 млн тонн руды в год и должна начать работу в 2029 году, после выхода на проектную мощность она будет производить 4,5 тонны золота ежегодно. Об этом говорится в сообщении "Полиметалла".

Инвестиции в проект составят более 45 млрд руб. В компании отметили, что новое предприятие станет крупнейшим по производительности в компании и одним из самых масштабных горнодобывающих проектов региона.

"Предприятие будет работать по технологии "уголь-в-пульпе" (CIP), итоговым продуктом станет сплав Доре, полуфабрикат золота и серебра. Для доставки руды к предприятию будет построена железнодорожная ветка грузооборотом более 1 млн тонн в год. Собственный парк из 250 вагонов позволит "Полиметаллу" автономно управлять перевозкой руды и гарантирует стабильность поставок", - сообщили в компании. Там отметили, что у "Салдинской ЗРК" уже есть собственные источники сырья в Свердловской области: месторождения Павловское, Маминское, в перспективе Першинское. Дополнительно "Полиметалл" ведет активную геологоразведку для расширения сырьевой базы.

"На наших глазах разворачивается строительство современной золотоизвлекательной фабрики, где будет производиться несколько тонн золота в год. Через несколько лет на этом месте появится высокотехнологичный комплекс. А вместе с ним - новые рабочие места, достойные заработные платы, дополнительные возможности для развития Нижней Салды", - заявил Паслер.

О компании

"Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. География предприятий компании охватывает Магаданскую и Свердловскую область, Хабаровский и Красноярский края, Республику Саха (Якутия), Башкирию и Чукотку.