ТАСС: вице-премьеры РФ и Азербайджана проведут заседание межправкомиссии

Речь идет о встрече по экономическому сотрудничеству

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев проведут в Астрахани заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил ТАСС источник.

"В Астрахани проходит заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Делегации возглавляют сопредседатели комиссии - заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев", - проинформировал источник.

Это будут первые за несколько месяцев официальные контакты двух стран на высоком уровне.