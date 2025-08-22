Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка, сообщили в компании

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Wildberries не вводил дополнительных условий для платной доставки заказов, для большинства покупателей эта услуга остается бесплатной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).

"Компания не вводила дополнительных скрытых платежей. Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов - это не нововведение. Стоимость зависит от различных факторов, в частности: значительное расстояние транспортировки, а также низкая доля выкупа у покупателя. Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что в случае платной доставки клиентов оповещают о подключении услуги в личных кабинетах. Итоговая стоимость доставки отображается у пользователя в корзине при заказе товаров, а актуальный на момент покупки процент выкупа пользователь также может увидеть в своем профиле на сайте или в приложении маркетплейса.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что маркетплейс начал брать деньги с клиентов за доставку заказов до ПВЗ, а дополнительный платеж не зависит от процента выкупа заказов.