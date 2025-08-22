По данным "Сбераналитики", жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят на рестораны больше всего

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Средний чек за поход в кафе, бар или ресторан в России в этом году вырос на 10% и достиг 580 рублей, а самым дорогим ужином стал визит в столичный ресторан стоимостью 4,8 млн рублей, следует из данных "Сбераналитики", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Россияне стали чаще ходить в заведения общественного питания (рестораны, кафе, фаст-фуд, бары) и оставлять там больше денег. Самыми дорогими ужинами текущего года стали следующие счета: первое место занял визит стоимостью 4,8 млн рублей в столичном заведении, второе - счет на сумму 3,9 млн рублей в краснодарском ресторане, третье - ужин за 3,6 млн рублей в подмосковном заведении", - говорится в исследовании.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят на рестораны больше всего: около 16 тыс. и 13 тыс. рублей в год на человека соответственно. В среднем по стране эта сумма составляет 9,4 тыс. рублей. Москвичи посещают заведения общепита около 22 раз в год, петербуржцы - 21, тогда как средний показатель по России - 16.

При этом свыше 57% всех трат сосредоточено в топ-10 регионов страны: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в список входят Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан.

Доля покупок по биометрии в кафе и ресторанах составила 15% от общего количества транзакций.

Наибольшая доля оплат - 81% - приходится на фастфуд, еще 15% - на кафе и рестораны. При этом по сумме транзакций баланс иной: на предприятия быстрого питания приходится 61% всех оплат, тогда как кафе и рестораны формируют 34% оборота. Популярность фастфуда объясняется доступной ценой: средний чек здесь составляет 434 рублей, в то время как в кафе и ресторанах он достигает 1,278 тыс. рублей.

Исследование "Сбераналитики" основано на данных аналитической панели "Мониторинг экономики регионов". Расчет среднего чека в заведениях общественного питания проводился исходя из реальных покупок клиентов и специальных банковских классификаторов видов бизнеса - MCC-кодов. Для анализа используются агрегированные обезличенные сведения о покупательском поведении более 109 млн потребителей и предпочтениях около 6 млн юридических лиц, а также информация из порядка 70 внутренних и внешних источников.