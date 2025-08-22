Жалобы были поданы ответчиками и их представителями

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска направил в Челябинский областной суд шесть апелляционных жалоб, которые были поданы ответчиками и их представителями в рамках разбирательства по делу о передаче государству акций компании "Южуралзолото", принадлежавших Константину Струкову. Это следует из информации, опубликованной в картотеке суда.

"Частная жалоба. Принято решение направить в вышестоящую инстанцию - Челябинский областной суд", - говорится в картотеке.

Уточняется, что две принятые к рассмотрению жалобы поданы ответчиками, еще четыре - представителями. Также в картотеке сказано, что две другие жалобы ответчикам вернули из-за несоответствия требованиям, еще одна жалоба успела лишь пройти регистрацию.

Дело слушалось в закрытом режиме, поэтому суть жалоб остается неизвестной. Стороны во время рассмотрения дела от комментариев отказывались.

11 июля Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.