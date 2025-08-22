Сбер завершил выплату крупнейших в истории банка дивидендов

Общая сумма выплат составила 786,9 млрд рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сбербанк завершил выплату рекордных в истории банка дивидендов. Общая сумма выплат по итогам 2024 года составила 786,9 млрд рублей, из них 393,46 млрд рублей получило государство как контролирующий акционер, вторую половину банк выплатил более 2 млн физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Таким образом, на выплату дивидендов было направлено 50,6% от чистой прибыли по российским стандартам бухучета (49,8% от чистой прибыли по международным стандартам финотчетности) за 2024 год. Это рекордные выплаты за всю историю банка. Дивидендные выплаты на одну обыкновенную и привилегированную акцию составили 34,84 рубля.

"Уже три года подряд мы стабильно выплачиваем высокие дивиденды, демонстрируя приверженность человекоцентричной стратегии развития бизнеса, ориентированной на интересы наших клиентов и акционеров. Выплачиваемые нами рекордные дивиденды подтверждают ожидания акционеров, укрепляя их доверие и интерес к акциям "Сбера". Регулярность дивидендных выплат подчеркивает нашу лидирующую позицию на российском финансовом рынке, способствует росту капитализации банка и укрепляет экономику нашей страны, привлекая новых инвесторов", - прокомментировал заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Как отмечает Сбер, по данным опросов, 32% инвесторов планируют реинвестировать эти дивидендные выплаты в акции Сбера. Акции банка по-прежнему занимают первую строчку в "народном портфеле": их доля в активах частных инвесторов в июле текущего года выросла до 38,4%, из них обыкновенных акций - 31,3%, привилегированных - 7,1%.

Банк второй год подряд показал рекордный финансовый результат. По итогам 2024 года его чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 4,8% и достигла 1,58 трлн рублей. Финансовый результат превысил рекордный уровень 2023 года, когда чистая прибыль составила 1,508 трлн рублей. За 2023 год госбанк также выплатил акционерам рекордные дивиденды в размере более 750 млрд рублей.