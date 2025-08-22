Российские пользователи ранее сообщили о сбое в работе сервиса видеоконференций

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ограничительные меры в отношении сервиса Google Meet не принимались. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Ограничительные меры не принимались", - сообщили в ведомстве.

Ранее российские пользователи Google Meet начали сообщать о сбое в работе сервиса видеоконференций, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, с 11:15 по 11:50 мск произошел резкий скачок жалоб на сбой в работе сервиса - за это время число жалоб достигло 249. Так, 36% пользователей отметили сбой в работе сайта, 36% - общий сбой, 21% - сбой в работе мобильного приложения, 5% - сбой в работе оповещений.