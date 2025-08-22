По данным отчета, производство составило 5,7 млн тонн

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Производство стали в России в июле 2025 года сократилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 5,7 млн тонн, говорится в отчете World Steel Association. За январь - июль 2025 года выпуск стали в стране снизился на 4,4% - до 40,8 млн тонн.

Согласно отчету, Китай в июле произвел 79,7 млн тонн, сократив выплавку на стали на 4%, Индия - 14 млн тонн (+14%). Выпуск стали в Японии в июле уменьшился на 2,5% - до 6,9 млн тонн, в США - вырос на 4,8%, до 7,1 млн тонн.

Выпуск стали Россией и другими странами СНГ, а также Украиной составил 6,7 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. За семь месяцев 2025 года эти страны произвели 48,6 млн тонн стали (-4,8%).

Страны Азии и Океании в июле произвели 110,4 млн тонн, снизив выпуск на 1,9%. Страны ЕС выпустили 10,2 млн тонн стали, что на 7% меньше, чем годом ранее.

Производство стали государствами Северной Америки в июле выросло на 5,8% и составило 9,4 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,6 млн тонн (-4,5%). Государства Ближнего Востока произвели 4,4 млн тонн стали, нарастив выпуск по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 27,7%.

В целом производство стали в июле в 2025 года составило 150,1 млн тонн, что на 1,3% меньше, чем годом ранее.

Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали.