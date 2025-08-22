Ситуация с ценами на бензин в России

АИ-92 подешевел до 71,194 тыс. рублей за тонну, АИ-95 - до 79,66 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах перешла к снижению после роста до рекордных отметок несколько дней подряд, стоимость АИ-95 продолжила снижаться, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 подешевел на 2,02%, до 71,194 тыс. рублей за тонну, цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 2,07%, до 79,66 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 1,81%, до 60,023 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подешевел на 3,22%, до 22,99 тыс. рублей за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) не изменилась по сравнению с предыдущим днем и составила 71,461 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов сократилась на 2,31%, до 20,308 тыс. рублей за тонну.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, для непроизводителей - до конца октября.

В правительстве отмечали, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. Правительство также рекомендовало нефтяникам сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Новак поручил проработать долгосрочные меры стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.