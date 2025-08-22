Горелкин счел, что RuStore появится на айфонах до конца года

Зампредседателя комитета ГД по информационной политике уверен, что VK, которая развивает российский магазин приложений, и Apple найдут способ для осуществления взаиморасчетов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский магазин приложений RuStore может до конца 2025 года стать доступен в App Store и войти в список рекомендуемых к установке приложений при первом запуске устройств компании Apple. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Думаю, что будет так: если не к сентябрю, то уж точно до конца года RuStore появится в списке приложений, которые Apple предлагает установить при первом запуске смартфона. Также оно станет доступно в App Store", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он также выразил уверенность в том, что компания VK, которая развивает RuStore, и Apple смогут согласовать справедливый размер комиссий за размещение платных приложений и внутренние продажи и "найдут способ для осуществления взаиморасчетов, который не будет нарушать ни американское, ни российское законодательство".

По словам депутата, Apple обсуждает с российской стороной предустановку RuStore на свои устройства. "Компания заинтересована в сохранении своих позиций на рынке РФ, поэтому стремится соблюдать наше законодательство", - отметил он.

Горелкин добавил, что появление RuStore в "яблочной экосистеме" может вызвать на Западе "громкий медийный скандал, но Apple уже не раз оказывалась под огнем критики леволиберальных медиа, обвинявших ее в сотрудничестве с российскими и китайскими властями". "Один из последних примеров - блокировка иноагентских подкастов, вызвавшая громкую медийную истерику, которая длилась дня два и совершенно никак не отразилась на акциях компании. Так что медиариски я бы переоценивать не стал", - добавил депутат.