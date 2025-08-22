Он составит 210 тонн в месяц

ОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Вита", единственный в РФ производитель крахмальной лапши фунчозы, увеличит в 2025 году выпуск этого продукта со 150 до 210 тонн в месяц, или на 40%. Об этом сообщается в презентации собственника предприятия Владимира Толстова, представленной на международной молодежной акселерационной программе "Бизнес-инкубатор ШОС".

"Действующее производство: две линии фунчозы, мощность 150 тонн в месяц. Новый цех фунчозы, проектная мощность 60 тонн, начало опытной эксплуатации - октябрь 2025 года", - говорится в презентации.

Сам Толстов отметил, что предприятие, помимо фунчозы, выпускает на четырех линиях еще около 240 тонн в месяц паназитской лапши. Всего на российском рынке на продукцию "Виты" приходится порядка 25%.

Участниками международной молодежной акселерационной программе "Бизнес-инкубатор ШОС", которая проходит в Омске с 19 по 23 августа, стали около 100 участников и экспертов из всех десяти стран (ШОС). Ключевая цель мероприятия - оказать содействие молодым предпринимателям в реализации их бизнес-проектов на международной арене, масштабировать идеи на рынки ШОС. Для участников организована насыщенная деловая программа с участием иностранных экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности, питч-сессии перед инвесторами.

Акселерационная программа реализуется при участии Молодежного совета ШОС, Росмолодежи, Россотрудничества, АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи", правительства Омской области, АНО "Лидеры международного сотрудничества". ТАСС является генеральным информационным партнером.