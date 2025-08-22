Вице-премьер РФ отметил, что перечень инструментов поддержки в этой области продолжает актуализироваться

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Государственная поддержка агропромышленного комплекса РФ в 2025 году превысит 500 млрд рублей. Сохраняются все основные механизмы господдержки, в том числе льготное кредитование. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в Северо-Кавказском федеральном округе.

"В 2025 году на развитие отрасли правительство направило более полутриллиона рублей. Сохраняются все основные механизмы государственной поддержки, в том числе льготное кредитование", - сказал Патрушев.

Он также подчеркнул, что буквально на этой неделе было одобрено дополнительное выделение 2 млрд рублей на субсидирование новых кредитов.

Вице-премьер отметил, что перечень инструментов поддержки в АПК продолжает актуализироваться. Например, с 2025 года участникам и ветеранам специальной военной операции доступен грант для создания собственных хозяйств.

"А с 2026 года все меры для фермеров и небольших предприятий будут консолидированы в новом федеральном проекте "Развитие малого агробизнеса". Это позволит гарантировать отдельный лимит средств. Поддержка охватит ключевые сферы сельхозпроизводства, сбыт продукции и сельский туризм", - добавил Патрушев.