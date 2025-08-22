Вице-премьер России отметил, что РФ находится в первой тройке торговых партнеров Азербайджана

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Азербайджан наметили ориентиры для совместной работы, в приоритете - сотрудничество в энергетике и развитие транспортных связей. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами в Астрахани.

"Мы наметили ориентиры для дальнейшей совместной работы, - сказал он. - Российско-азербайджанские отношения носят взаимовыгодный характер. Среди наших приоритетов - совместная работа по развитию транспортной связанности в регионе, укрепление независимой финансовой архитектуры во взаимных расчетах, сотрудничество в сфере энергетики, развитие промышленной кооперации, в том числе в области судостроения и сельского хозяйства, сотрудничество на Каспии"

Россия, по словам Оверчука, уверенно находится в первой тройке торговых партнеров Азербайджана. "На нашу страну приходится 10% всего внешнеторгового товарооборота Азербайджанской Республики, - указал он. - Порядка 1 800 компаний с участием российского капитала представлены на рынке Азербайджана".