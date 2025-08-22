Это было сделано в рамках иска Росприроднадзора

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) о принятии обеспечительных мер по иску о взыскании экологического ущерба с владельца и торгово-чартерного фрахтователя танкера "Волгонефть-212", арестовав их счета, говорится определении, размещенном в картотеке.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил заявленные Росприроднадзором исковые требования к владельцу и фрахтователю потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-212" - компаниям "ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг" соответственно и постановил взыскать сумму вреда, причиненного окружающей среде в размере 49 460 085 849 рублей, а также 10 млн рублей госпошлины в доход федерального бюджета. Росприроднадзором было заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер.

"Ходатайство истца о принятии обеспечительных мер - удовлетворить частично. Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО "Каматрансойл". Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО "Кама шиппинг", - говорится в тексте вынесенного судом определения.

При этом суд отказал в наложении запрета на открытие новых банковских счетов. Также компании могут осуществлять платежи по кредитным договорам с российскими банками, заключенным до принятия мер по обеспечению иска, выплачивать заработную плату работникам, уплачивать налоги, сборы, пени, штрафы и совершать другие платежи в бюджет, предусмотренные налоговым законодательством.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, они перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Ущерб, причиненный Черному морю в результате крушения "Волгонефть-212" у Керченского пролива непосредственно от разлива нефтепродуктов составил 49 165 582 395 рублей, еще на 294 503 454 рублей причинен ущерб от затопления судна.