Правительство РФ направило региону 5,5 млрд рублей профильной поддержки

СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Ставропольский край является одним из крупнейших получателей государственной поддержки, направляемой на развитие агропромышленного комплекса. В 2025 году правительство РФ направило региону 5,5 млрд рублей профильной поддержки, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

"Ставропольский край - крупный экономический центр Северного Кавказа. При этом у региона есть большой потенциал для дальнейшего роста показателей. Особое место в экономике занимает агропромышленный комплекс. Ставропольский край является одним из крупнейших получателей господдержки, направленной на развитие АПК и сельских территорий. В 2025 году правительство России выделило на это 5,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Патрушева.

Вице-премьер РФ во время рабочей поездки на Ставрополье провел встречу с губернатором Владимиром Владимировым и посетил несколько предприятий агропромышленного комплекса. Регион ежегодно входит в число регионов-лидеров по сбору зерна. В 2025 году урожай зерновых на Ставрополье на 20% превысил показатели прошлого года.

Во время рабочей поездки Дмитрий Патрушев осмотрел производственные мощности сельхозкооператива "Агро", плодового питомника полного цикла. Также вице-премьер посетил Терский племенной конный завод, который является одним из крупнейших в стране по разведению чистокровной арабской породы.