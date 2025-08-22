Оверчук: РФ и Азербайджан обсудили перспективы запуска круизного сообщения на Каспии

Вице-премьер России отметил, что Москва и Баку решили способствовать развитию туризма в регионе

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Москва и Баку договорились способствовать запуску круизного судоходства на Каспийском море и развитию туризма в регионе. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время заседания межправительственной комиссии России и Азербайджана.что

"Видим хорошие перспективы запуска круизного сообщения на Каспийском море с возможностью посещения туристами морских портов прикаспийских государств с участием пассажирских судов под российским флагом и договорились способствовать развитию круизного судоходства и развитию туризма в регионе Каспийского моря", - сказал он.