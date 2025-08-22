Вице-премьер России отметил, что Москва находится в первой тройке торговых партнеров Баку

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Доля расчетов по внешнеторговым контрактам за торговлю товарами между Россией и Азербайджаном в мае 2025 года составила 79,8%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами в Астрахани.

"Во взаимной торговле мы уверенно опираемся на национальные валюты. В мае 2025 года в расчетах по внешнеторговым контрактам за торговлю товарами между резидентами России и Азербайджана преобладал российский рубль. Его доля составила 79,8%", - указал он.

"Россия уверенно находится в первой тройке торговых партнеров Азербайджана. На нашу страну приходится 10% всего внешнеторгового оборота Азербайджанской Республики", - отметил Оверчук.