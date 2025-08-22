На мероприятии представили около 40 проектов из 10 стран

ОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Более 80 соглашений о сотрудничестве заключено по итогам международной молодежной акселерационной программы "Бизнес-инкубатор ШОС", которая проходит с 19 по 23 августа в Омске. Как сообщила ТАСС руководитель бизнес-инкубатора ШОС Татьяна Селиверстова, это рекордный показатель для этого мероприятия.

"В Омске был установлен рекорд, подписано более 80 соглашений о сотрудничестве. <…> Например, основатель сети кофеен Gussi Наталия Сушко заключила соглашение о сотрудничестве с предпринимателями из Индии, Узбекистана и Китая. И есть договоренность, что эта сеть будет открываться в этих трех странах", - рассказала Селиверстова.

Еще одним таким примером стала школа программирования "Кодики". "Достигнута договоренность между российским предпринимателем Оксаной Храбровой с этим проектом о запуске таких же школ в странах ШОС, включая Иран, Узбекистан и Индию", - уточнила она.

Руководитель бизнес-инкубатора ШОС подчеркнула, что такому количеству заключенных соглашений поспособствовала масштабная предварительная работа. "Все участники познакомились еще до приезда в Омск и по итогам всех обсуждений в онлайне уже здесь смогли договориться о конкретных направлениях сотрудничества", - пояснила Селиверстова.

По ее словам, всего на мероприятии было предоставлено около 40 проектов из всех 10 стран ШОС. "Все проекты очень достойные, именно поэтому сегодня было принято решение провести дополнительный раунд переговоров с инвесторами и экспертами для определения тех участников, которые полетят на второй очный этап в Китай", - подытожила руководитель бизнес-инкубатора ШОС.

Участниками Международной молодежной акселерационной программе "Бизнес-инкубатор ШОС", которая проходит в Омске с 19 по 23 августа, стали около 300 участников и экспертов из всех десяти стран (ШОС). Ключевая цель мероприятия - оказать содействие молодым предпринимателям в реализации их бизнес-проектов на международной арене, масштабировать идеи на рынки ШОС. Для участников организована насыщенная деловая программа с участием иностранных экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности, питч-сессии перед инвесторами.

Акселерационная программа реализуется при участии Молодежного совета ШОС, Росмолодежи, Россотрудничества, АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи", правительства Омской области, Советского фонда мира и АНО "Лидеры международного сотрудничества". ТАСС является генеральным информационным партнером.